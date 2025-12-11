Deutsche Telekom-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Gelegenheit geboten, die Wettbewerbsdynamik auf dem US-Markt zu untersuchen, die Strategie von T-Mobile unter dem neuen Chef zu überprüfen, die Trends in Deutschland zu bewerten, die Kapitalallokationsstrategie des Managements zu diskutieren und die Aussichten für das Gesamtgeschäft zu beurteilen, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die USA blieben ein attraktiver Markt.

Deutsche Telekom-Aktie

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 26,73 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 38,42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 944 940 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 4,8 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

