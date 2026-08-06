Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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06.08.2026 06:48:38

Deutsche Telekom weitet Aktienrückkaufprogramm deutlich aus

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses im laufenden Jahr deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant. Das Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Telekom eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft./zb/jha/

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