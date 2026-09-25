DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie unter die Lupe 25.09.2026 12:58:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 12:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 56,94 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 17,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 323 070 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27,1 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AIF

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
13:03 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:07 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 57,30 1,13% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen