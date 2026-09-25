DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktie unter die Lupe
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25.09.2026 12:58:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 12:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 56,94 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 17,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 323 070 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27,1 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12:58
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform (finanzen.at)
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24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
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24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Gefahrstoffeinsatz bei DHL wegen Quecksilberverdacht: Polizei gibt Entwarnung - Aktie in Rot (dpa-AFX)
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23.09.26
|Entwarnung nach Quecksilberverdacht: DHL-Zentrum wieder frei (dpa-AFX)
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23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,30
|1,13%
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