DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Experten-Einschätzung
|
19.11.2026 11:52:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Warburg Research stuft Aktie mit Hold ein
Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold" belassen. Ein Zusammenschluss der beiden Konkurrenten GLS und dpd wäre auf kurze Sicht kein Risiko für DHL, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag. Zunächst müsse die Kommission der Europäischen Union dem Deal zustimmen, darauf würde eine dreijährige Integrationsphase folgen. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine Fusion aus der Schwäche heraus. Der vereinte Frachtvolumenanteil von GLS und dpd sei von geschätzt 25 Prozent im Jahr 2014 auf zuletzt 19 Prozent gesunken.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 11:34 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 59,96 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 11,61 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 115 467 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 33,8 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM belässt DHL Group auf 'Hold' - Ziel 53 Euro (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Verluste in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.11.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.11.26
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,48
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.