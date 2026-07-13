DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:31 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 56,66 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 18,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 213 668 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 26,4 Prozent zu Buche. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT



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