DHL Group Aktie

52,30EUR 0,02EUR 0,04%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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30.06.2026 07:22:30

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern dürfte über ein gutes zweites Quartal berichten, schrieb Alexia Dogani am Montag in ihrem Ausblick. Sie geht von einer saisonalen Geschäftsbeschleunigung sowie einem wieder wachsenden Expressgeschäft aus und sieht ihre Wachstumsprognose für das operative Ergebnis (Ebit) über der Konsensschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52,34 € 		Abst. Kursziel*:
14,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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