NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern dürfte über ein gutes zweites Quartal berichten, schrieb Alexia Dogani am Montag in ihrem Ausblick. Sie geht von einer saisonalen Geschäftsbeschleunigung sowie einem wieder wachsenden Expressgeschäft aus und sieht ihre Wachstumsprognose für das operative Ergebnis (Ebit) über der Konsensschätzung./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST



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