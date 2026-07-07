DHL Group Aktie
|56,60EUR
|0,98EUR
|1,76%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Stark habe das Express-Geschäft abgeschnitten, das von einem knappen Angebot in der Luftfracht angesichts des Konflikts im Nahen Osten profitiert habe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,68 €
|
Abst. Kursziel*:
5,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,01%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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