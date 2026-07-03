NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sollte im abgelaufenen Quartal einen weiteren Auftragsrekord erzielt haben, schrieb Alex Irving in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ab dem kommenden Jahr sollten die gestiegenen Logistikkapazitäten aber zunehmend zum Problem werden./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 14:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.