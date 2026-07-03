DHL Group Aktie
|55,74EUR
|0,36EUR
|0,65%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sollte im abgelaufenen Quartal einen weiteren Auftragsrekord erzielt haben, schrieb Alex Irving in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ab dem kommenden Jahr sollten die gestiegenen Logistikkapazitäten aber zunehmend zum Problem werden./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 14:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
55,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,86%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
55,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,06%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-