ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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