DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
46,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
55,40 €
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Abst. Kursziel*:
-16,97%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
55,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,09%
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Analyst Name::
Cristian Nedelcu
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KGV*:
-
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