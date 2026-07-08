DHL Group Aktie

55,40EUR -1,00EUR -1,77%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 10:26:22

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
55,40 € 		Abst. Kursziel*:
-16,97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,09%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten