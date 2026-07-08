NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern habe für das zweite Quartal ein exzellentes Expressgeschäft berichtet und daher das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Alex Irving in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC





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