DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern habe für das zweite Quartal ein exzellentes Expressgeschäft berichtet und daher das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Alex Irving in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
44,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
56,46 €
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Abst. Kursziel*:
-22,07%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
55,48 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-20,69%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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