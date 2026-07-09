DHL Group Aktie

55,92EUR 0,54EUR 0,98%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 08:41:13

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bereits die Hälfte der von ihm beobachteten europäischen Logistikunternehmen habe ihre Jahresziele im Vorfeld der Berichterstattung zum zweiten Quartal erhöht, darunter auch DHL, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die zusätzliche logistische Komplexität infolge knapper Luftfrachtkapazitäten in der Golfregion dürfte die Bruttogewinne sowie die Umwandlungsmargen stützen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
55,60 € 		Abst. Kursziel*:
-19,06%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
55,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,53%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten