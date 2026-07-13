ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt./niw/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT



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