DHL Group Aktie
|56,56EUR
|0,38EUR
|0,68%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,67%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
11:57
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:57
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:46
|DHL-Aktie dennoch in Grün: Steigende Zahl von Postmängeln (dpa-AFX)
|
10:04
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
11.07.26
|ROUNDUP: Zehntausende Beschwerden über die Post (dpa-AFX)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|DAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)