DHL Group Aktie
|55,42EUR
|-0,98EUR
|-1,74%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,40 €
|
Abst. Kursziel*:
8,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
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