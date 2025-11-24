Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
24.11.2025 16:54:24
Die Bayer-Überraschung
Lange galt ein Schlaganfall-Medikament von Bayer als gescheitertes Projekt. Doch nun erlebt der Wirkstoff ein überraschendes Comeback – und könnte für den Konzern zur größten Hoffnung im Pharmageschäft werden. Anleger sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N24
Analysen zu Bayer
