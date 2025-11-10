thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Investmentbeispiel
|
10.11.2025 10:03:57
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.11.2024 wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,56 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3 913,312 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 9,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 266,77 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 252,67 Prozent.
Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 5,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: thyssenkrupp AG
