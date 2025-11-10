thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 10.11.2025 10:03:57

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen thyssenkrupp-Einstiegs gewesen.

Am 10.11.2024 wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,56 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3 913,312 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 9,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 266,77 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 252,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 5,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten