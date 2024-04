Dienstagshandel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,99 Prozent tiefer bei 7 807,34 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,541 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 965,53 Punkten, nach 7 965,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 805,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 965,53 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der FTSE 100 7 727,42 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 558,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 871,91 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,11 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 044,98 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 2,70 Prozent auf 48,98 GBP), Centrica (+ 0,57 Prozent auf 1,31 GBP), Severn Trent (+ 0,13 Prozent auf 23,83 GBP), United Utilities (-0,55 Prozent auf 10,01 GBP) und Diageo (-0,69 Prozent auf 27,51 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ocado Group (-5,61 Prozent auf 3,44 GBP), Pershing Square (-4,45 Prozent auf 38,26 GBP), Phoenix Group (-4,28 Prozent auf 4,87 GBP), Antofagasta (-4,18 Prozent auf 21,80 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-4,16 Prozent auf 8,30 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 79 442 159 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,725 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at