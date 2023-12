DocMorris-Aktie gewinnt nach Analystenhochstufung

Analyst Jan Koch nannte die Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit einer sogenannten kontaktlosen Technik (NFC, Near Field Communication) als Grund für die neue DocMorris -Kaufempfehlung. Diese Technik sei für die Online-Apotheke das noch fehlende Glied gewesen, um vom elektronischen Rezept in Deutschland zu profitieren, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Die Aktie von DocMorris zeigt sich am Schweizer Markt zeitweise 12,24 Prozent höher bei 75,20 CHF.

FRANKFURT (dpa-AFX)