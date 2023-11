DocMorris-Aktie steigt: Nur noch fünf Mitglieder in der Konzernleitung

Deutschland-Chef Matthias Peuckert scheide aus dem Unternehmen aus, teilte die Versandapotheke am Mittwoch mit. Für ihn übernimmt Unternehmenschef Walter Hess die Verantwortung in Deutschland. Dadurch würden weitere Synergie- und Einsparpotenziale gehoben, hieß es. Bereits die Integration der Marken Medpex und Eurapon habe die Komplexität von Strukturen und Prozessen im Unternehmen deutlich reduziert.

Seit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts im Frühjahr 2023 fokussiert sich DocMorris fast ausschließlich auf das elektronische Arztrezept in Deutschland. Die Verkleinerung der Geschäftsleitung erachtet die Gruppe daher als einen "konsequenten nächsten Schritt".

Die Online-Apotheke will dadurch noch besser auf das erhoffte starke Wachstum beim E-Rezept in Deutschland ab 2024 vorbereitet sein. "Wir verschlanken die Organisationsstruktur, verkürzen Entscheidungswege, verkleinern das Führungsteam und heben Synergien", sagte DocMorris-Chef Hess der Mitteilung zufolge. Dies werde dazu beitragen, die Gewinnschwelle im Basisgeschäft und die Wachstumsziele mit dem E-Rezept ab 2024 noch besser zu erreichen.

An der SIX dreht die DocMorris-Aktie ins Plus und gewinnt zeitweise 1,09 Prozent auf 51,00 Franken.

STECKBORN (dpa-AFX)