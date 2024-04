Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag freundlich

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 4 342,57 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,062 Prozent höher bei 4 329,59 Punkten, nach 4 326,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 352,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 329,59 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 374,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 058,61 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 18.04.2023, mit 4 052,53 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,12 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,30 Prozent auf 43,93 CHF), National Grid (+ 1,85 Prozent auf 10,32 GBP), Siemens (+ 1,69) Prozent auf 175,60 EUR), Diageo (+ 1,64 Prozent auf 28,45 GBP) und Enel (+ 1,19 Prozent auf 5,86 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-1,67 Prozent auf 129,55 CHF), BP (-1,57 Prozent auf 5,09 GBP), Zurich Insurance (-0,74 Prozent auf 442,40 CHF), UBS (-0,66 Prozent auf 25,48 CHF) und UniCredit (-0,48 Prozent auf 34,17 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 730 916 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 518,373 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BAT-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

