Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Langfristige Anlage
|
22.12.2025 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Boeing-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Boeing-Papier bei 188,25 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,312 Boeing-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 214,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 137,21 USD wert. Damit wäre die Investition 13,72 Prozent mehr wert.
Boeing war somit zuletzt am Markt 168,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
