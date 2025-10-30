McDonald's Aktie
30.10.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.10.2020 wurde das McDonalds-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 213,00 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die McDonalds-Aktie investiert hat, hat nun 0,469 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,95 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 29.10.2025 auf 302,35 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 141,95 USD, was einer positiven Performance von 41,95 Prozent entspricht.
Der Marktwert von McDonalds betrug jüngst 214,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
