Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt Dienstagshandel im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,56 Prozent höher bei 44 220,97 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,396 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,476 Prozent auf 44 184,36 Punkte an der Kurstafel, nach 43 975,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44 050,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 44 255,84 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 371,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 410,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wies der Dow Jones 39 357,01 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Bei 45 054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 1,79 Prozent auf 732,09 USD), UnitedHealth (+ 1,65 Prozent auf 256,53 USD), Boeing (+ 1,35 Prozent auf 229,01 USD), Home Depot (+ 1,33 Prozent auf 336,00 EUR) und American Express (+ 1,32 Prozent auf 300,13 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-1,60 Prozent auf 228,96 USD), Amgen (-0,66 Prozent auf 283,22 USD), IBM (-0,55 Prozent auf 235,00 USD), Procter Gamble (-0,36 Prozent auf 154,42 USD) und Walmart (-0,32 Prozent auf 103,60 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 206 883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,826 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2025 verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

