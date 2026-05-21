Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
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21.05.2026 09:28:22
Elmos Semiconductor SE at Sensor+Test 2026 in Nuremberg
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Elmos Semiconductor SE at Sensor+Test 2026 in Nuremberg
Innovative IC solutions for safe, smart, and connected applications
Leverkusen, May 21, 2026: Once again this year, Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) will be presenting innovative IC solutions for forward-looking applications in automotive and industrial electronics at Sensor+Test in Nuremberg (Hall 1, Booth 1-411) from June 9 to 11, 2026. The focus is on secure, precise, and application-specific IC solutions – ranging from cybersecurity to reliable ultrasonic flow measurement.
Optical Sensing for Comfort and Safety
Safe Systems for Automotive and Data Communication
Precise Sensors for Industry and Mobile Hydraulics
Wide Range of Applications – From Automotive to Medical Technology
With their high integration density, Elmos solutions enable compact, energy-efficient, and cost-effective system architectures for demanding applications across a wide range of markets.
Video on Elmos’ RLT Sensor IC (external link): All-in-One Rain Light Tunnel Solution
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About Elmos
Note
End of Media Release
Issuer: Elmos Semiconductor SE
Key word(s): Enterprise
21.05.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indices:
|SDAX, TecDax
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2331274
|End of News
|EQS Media
|
2331274 21.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Elmos Semiconductor
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|Elmos Semiconductor SE at Sensor+Test 2026 in Nuremberg (EQS Group)
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