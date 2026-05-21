

EQS-Media / 21.05.2026 / 09:28 CET/CEST



Elmos Semiconductor SE at Sensor+Test 2026 in Nuremberg

Innovative IC solutions for safe, smart, and connected applications

Leverkusen, May 21, 2026: Once again this year, Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) will be presenting innovative IC solutions for forward-looking applications in automotive and industrial electronics at Sensor+Test in Nuremberg (Hall 1, Booth 1-411) from June 9 to 11, 2026. The focus is on secure, precise, and application-specific IC solutions – ranging from cybersecurity to reliable ultrasonic flow measurement.

Optical Sensing for Comfort and Safety

With highly integrated sensor ICs for rain, light, and tunnel detection, Elmos supports key comfort and safety functions in vehicles. The solutions enable reliable detection of various environmental and weather conditions – from rain intensity to dynamically changing light conditions – and thus lay the foundation for automated functions such as wiper, headlight, and tunnel control. Intelligent signal processing directly within the IC largely compensates for external interference such as sunlight, reflections, or artificial light sources. As a result, the solution ensures stable and precise detection even under demanding real-world operating conditions – while enabling compact and cost-effective system implementation in the vehicle. Particularly noteworthy is the high level of system integration in the Elmos Rain-Light-Tunnel solution: analog signal acquisition, signal processing in the integrated microcontroller, and the preparation of sensor data for LIN communication are all combined in a single system-on-chip.

Safe Systems for Automotive and Data Communication

Another focus is on solutions for safety-critical applications. In the automotive sector, Elmos offers high-precision sensor ICs for systems such as brake-by-wire and electromechanical braking systems (EMB), which enable reliable and rapid detection and control of brake pressure and force, thereby making an important contribution to vehicle safety. At the same time, Elmos addresses the growing demands for cybersecurity with innovative technologies for secure data processing. The Quantum Random Number Generator (QRNG), which won the German Innovation Award, enables the generation of true random numbers based on quantum mechanical effects, thereby laying the foundation for particularly secure encryption solutions in automotive, industrial, and IoT applications.

Precise Sensors for Industry and Mobile Hydraulics

For industrial applications, Elmos offers sensor ICs for the precise measurement of physical quantities such as pressure, force, and flow. In the construction and machinery sectors, pressure sensor solutions enable reliable monitoring and control of hydraulic systems. At the same time, Elmos’ ICs support precise flow measurement, for example in smart metering applications, thereby contributing to greater efficiency, transparency, and resource conservation in industrial processes. Furthermore, highly integrated mixed-signal solutions enable the compact, energy-efficient, and cost-effective implementation of modern industrial applications – from precise sensor data acquisition to intelligent signal processing directly within the IC.

Wide Range of Applications – From Automotive to Medical Technology

Elmos’ highly integrated sensor ICs are used in numerous applications and combine precise sensor data acquisition with intelligent signal processing and efficient system integration:

Automotive: High- and low-pressure measurements, brake monitoring in hydraulic and electromechanical braking systems (EMB), pressure and temperature measurement in battery and climate control systems, quantum encryption, rain, light, and tunnel detection for environmental sensing

Industrial: Pressure sensors for hydraulics and pneumatics, level measurement in tanks, flow measurement in smart metering applications, and pressure measurement in heat pumps and washing machines

Medical: Blood pressure monitors, ventilators, and dialysis systems

Consumer: Torque screwdrivers, barometric pressure sensors in drones and weather stations

With their high integration density, Elmos solutions enable compact, energy-efficient, and cost-effective system architectures for demanding applications across a wide range of markets.

Video on Elmos’ RLT Sensor IC (external link): All-in-One Rain Light Tunnel Solution

Contact

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobile: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

About Elmos

Elmos has been developing intelligent microchip solutions for over 40 years, primarily for the automotive industry. As a fabless company and specialist for analog mixed-signal ICs, Elmos makes the mobility of the future safer, more comfortable and more efficient. The innovative products of Elmos enable reliable driver assistance systems, intelligent sensors, efficient motors and new LED lighting concepts in modern vehicles. As a market leader in cutting-edge applications, Elmos is powering global megatrends such as autonomous driving, electromobility and software-defined vehicles.

Note

This release contains forward-looking statements that are based on assumptions and estimates made by the Elmos management. Even though we assume the underlying expectations of the forward-looking statements to be realistic, we cannot guarantee the expectations will prove right. The assumptions may carry risks and uncertainties, and as a result actual events may differ materially from the forward-looking statements. Among the factors that could cause such differences are changes in general economic and business conditions, fluctuations of exchange rates and interest rates, the introduction of competing products, lack of acceptance of new products, and changes in business strategy. Elmos neither intends nor assumes any obligation to update its statements with respect to future events.