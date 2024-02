EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Eckdaten für 2023 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Der Energiekonzern habe mit mit den um Sondereffekte bereinigten Kennziffern die eigenen Jahresziele übertroffen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Management auch einen positiven Sondereffekt im deutschen Netzgeschäft genannt, der in den kommenden Jahren an die Kunden zurückgegeben werden solle.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 17:35 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,56 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 6,41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4 089 296 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 3,3 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 13:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 13:11 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.