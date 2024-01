EON SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft EON SE-Aktie mit Buy ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi machte Eon als Profiteur einer Modernisierung der europäischen Stromnetze aus. Rund 40 Prozent der Verteilernetze seien schon 40 Jahre alt, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:41 Uhr 0,3 Prozent auf 12,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 28,82 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1 314 429 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Anteilsschein um 2,2 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen.

