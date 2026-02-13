Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
13.02.2026 15:03:21
Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
The latest release of Epstein files show the late financier and convicted sex offender had up to 40 accounts with Deutsche Bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)