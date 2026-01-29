Deutsche Bank Aktie
|32,58EUR
|-0,49EUR
|-1,47%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Quartalsresultate seien besser und die Ziele für 2026 weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Mit Blick auf die geplanten Ausschüttungen im zweiten Halbjahr könnten die Markterwartungen steigen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,11 €
|
Abst. Kursziel*:
2,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,29%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
