Deutsche Bank Aktie

33,13EUR 0,61EUR 1,86%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

30.01.2026 18:25:38

Deutsche Bank Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Deutsche Bank nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Prognose für 2026 deute darauf hin, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie unverändert bleibe, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank biete weiterhin starkes Gewinnwachstum - und dies zu einer Bewertung unter dem Sektorschnitt./rob/niw/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,08 € 		Abst. Kursziel*:
17,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

