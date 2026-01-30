Deutsche Bank Aktie
|32,78EUR
|0,26EUR
|0,80%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Dass die Bank ihre Jahresziele erreicht habe, sei ein wichtiger Meilenstein, schrieb Anke Reingen am Donnerstagabend. Der Quartalsbericht habe zudem die wichtigsten Parameter der nächsten Entwicklungsphase bis 2028 bestätigt, insbesondere die Zusage, jährliche Fortschritte in puncto Profitabilität zu erzielen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32,61 €
|
Abst. Kursziel*:
16,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,92%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
29.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Deutsche Bank-Aktie fällt: Selbstgesteckte Ziele für 2025 erreicht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie (finanzen.at)
|
29.01.26
|Deutsche Bank meldet Rekordzahlen (Spiegel Online)
|
29.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|32,67
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:23
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|07:20
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:14
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06:47
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.