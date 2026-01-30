Deutsche Bank Aktie
|33,11EUR
|0,59EUR
|1,81%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,13 €
|
Abst. Kursziel*:
8,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
10:03
|DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.01.26
|DWS-Aktie höher: Deutsche Bank-Tochter erhöht Mittelfristziele nach starkem Jahr 2025 (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Deutsche Bank-Aktie fällt: Selbstgesteckte Ziele für 2025 erreicht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:12
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:12
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|32,99
|1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:05
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:01
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:34
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|10:22
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:12
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|09:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|ING Group Buy
|UBS AG
|09:54
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09:50
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09:33
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:21
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:23
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|07:20
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:14
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets