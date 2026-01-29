NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vierte Quartal sei stark gewesen und dies habe kleinere Anpassungen seiner Gewinnschätzungen bis 2028 zur Folge, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nimmt die Aktie in sein Portfolio der Banken-"Top Picks" auf in der Erwartung, dass das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 13 Prozent im Jahr 2028 erreicht wird. Dies spiegele sich im Analystenkonsens noch nicht wider./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.