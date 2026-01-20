Deutsche Bank Aktie
|32,19EUR
|-0,27EUR
|-0,83%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 30,40 auf 34,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erträge dürften im vierten Quartal weiterhin solide gewesen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten könnten geringer als von der Deutschen Bank erwartet ausgefallen sein./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,15 €
|
Abst. Kursziel*:
7,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,50%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
