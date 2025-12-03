XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 07:15:04

EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance

EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Miscellaneous
Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance

03-Dec-2025 / 07:15 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad-hoc release, 3 December 2025

 

Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance

  • Company now targets around 790 commercial aircraft deliveries in 2025, in light of recent supplier quality issue on fuselage panels impacting its A320 Family delivery flow
  • 2025 financial guidance remains unchanged

Based on a recent supplier quality issue on fuselage panels impacting its A320 Family delivery flow, Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) is providing an update to its commercial aircraft delivery guidance for 2025.

The Company now targets around 790 commercial aircraft deliveries in 2025.

Airbus maintains its financial guidance as provided at the Nine-Month 2025 results. The Company still targets an EBIT Adjusted of around € 7.0 billion and Free Cash Flow before Customer Financing of around € 4.5 billion.

Airbus’ commercial aircraft orders and deliveries for November 2025 will be disclosed on Friday 5 December.

Contacts for the media

Guillaume Steuer
AIRBUS
 
+33 6 73 82 11 68
guillaume.steuer@airbus.com		 Sara Ricci
AIRBUS
Commercial Aircraft
+33 6 42 65 26 17
sara.ricci@airbus.com		 Justin Dubon
AIRBUS
Commercial Aircraft
+33 6 74 97 49 51
justin.dubon@airbus.com
Philippe Gmerek
AIRBUS
 
+33 6 13 19 37 27
philippe.gmerek@airbus.com		    

 



End of Inside Information

03-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Airbus SE
P.O. Box 32008
2303 DA Leiden
Netherlands
Phone: 00 800 00 02 2002
Fax: +49 (0)89 607 - 26481
Internet: www.airbusgroup.com
ISIN: NL0000235190
WKN: 938914
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2239348

 
End of Announcement EQS News Service

2239348  03-Dec-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten