Airbus SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten in den vergangenen Tagen wieder gemerkt, wie komplex der Flugzeugbau ist, schrieb Sam Burgess am Mittwoch anlässlich der Senkung des Auslieferungsziels für 2025. Aktuell geht er davon aus, dass weniger Auslieferungen im vierten Quartal zu einem stärkeren ersten Quartal 2026 führen. Es sei also wohl alleine ein Timing-Problem. Die Nachfrage bleibe generell sehr stark.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 14:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 197,48 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21,53 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 205 462 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 30,7 Prozent aufwärts. Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



