Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
18.06.2026 16:10:24
EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Updated Guidance for 2025/26
|
EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Key word(s): Forecast / Full year
Düsseldorf, 18 June 2026 – In light of the Q3 business performance so far, the DOUGLAS Group adjusts its guidance for the financial year 2025/26.
The guidance for the financial year 2025/26 is adjusted as follows:
End of Inside Information
18-Jun-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Germany
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
|WKN:
|BEAU1Y
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2349226
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2349226 18-Jun-2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas AG
|
18.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
18.06.26
|Douglas-Aktie stürzt ab: Schwache Nachfrage zwingt zu neuer Prognosesenkung (dpa-AFX)
|
18.06.26
|EQS-News: DOUGLAS Group passt Guidance an – Fokus auf strategische Prioritäten (EQS Group)
|
18.06.26
|EQS-News: DOUGLAS Group adjusts guidance – focus on strategic priorities (EQS Group)
|
18.06.26
|EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26 (EQS Group)
|
18.06.26