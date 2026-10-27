Douglas Aktie
|7,67EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Vorlage der Geschäftsjahrszahlen am 10. Dezember müsse der Anlagehintergrund auf eine neue Basis gestellt werden, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seit über anderthalb Jahren spreche die Parfümeriekette von einem schwächeren Markt für hochpreisige Produkte. Für ihn dagegen sei der intensive, von Werbeaktionen geprägte Wettbewerb verantwortlich für die anhaltende Umsatzschwäche. Douglas dürfte für 2027 ein stagnierendes bis moderates Wachstum sowie eine leicht rückläufige bis stabile operative Marge (Ebit) in Aussicht stellen, um die Risiken zu verringern. Im Fokus sollte bei der Zahlenvorlage ein Plan für eine mittelfristige Trendwende und den Schuldenabbau stehen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,65 €
|
Abst. Kursziel*:
4,58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,30%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Douglas-Aktie stark: Überraschender Führungswechsel (dpa-AFX)
|
15.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Douglas mit weiterem Stabilisierungsversuch nach Rekordtief (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
15.10.26
|ROUNDUP: Chefwechsel bei Douglas - Bellaiche ersetzt van der Laan (dpa-AFX)
|
14.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 10 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Douglas AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|7,66
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.