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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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14.10.2026 22:34:29

Douglas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Angesichts mehrerer Gewinnwarnungen seit dem Börsengang im Jahr 2024 halte er die Personalie für einen logischen nächsten Schritt nach dem Wechsel des Finanzvorstands im Jahr 2025, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Auch wenn er sich zu dem neuen Chef der Parfümeriekette, Jean-Marc Bellaiche, noch keine konkrete Meinung gebildet habe, könnte der Führungswechsel eine Gelegenheit bieten, bei der Umsetzung der Unternehmensziele voranzukommen und das Vertrauen der Anleger im Laufe der Zeit zu verbessern./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,53 € 		Abst. Kursziel*:
32,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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