Douglas Aktie
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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Angesichts mehrerer Gewinnwarnungen seit dem Börsengang im Jahr 2024 halte er die Personalie für einen logischen nächsten Schritt nach dem Wechsel des Finanzvorstands im Jahr 2025, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Auch wenn er sich zu dem neuen Chef der Parfümeriekette, Jean-Marc Bellaiche, noch keine konkrete Meinung gebildet habe, könnte der Führungswechsel eine Gelegenheit bieten, bei der Umsetzung der Unternehmensziele voranzukommen und das Vertrauen der Anleger im Laufe der Zeit zu verbessern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,53 €
|
Abst. Kursziel*:
32,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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