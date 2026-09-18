Douglas Aktie
|7,27EUR
|0,03EUR
|0,41%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas auf "Neutral" belassen. In Deutschland liefen rabattierte Produkte laut der Parfümeriekette weiterhin besser als vollpreisige, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz. Osteuropa bleibe die wachstumsstärkste und profitabelste Region./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
16.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|SDAX aktuell: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
01.09.26
|SDAX aktuell: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
31.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|7,30
|0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.