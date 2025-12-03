Scout24 Aktie

03.12.2025 14:34:14

EQS-Adhoc: Scout24 SE beschließt, neues Rückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro aufzusetzen und Rückkaufphase des laufenden Aktienrückkaufprogramms zu verkürzen

EQS-Ad-hoc: Scout24 SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Scout24 SE beschließt, neues Rückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro aufzusetzen und Rückkaufphase des laufenden Aktienrückkaufprogramms zu verkürzen

03.12.2025 / 14:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Scout24 SE beschließt, neues Rückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro aufzusetzen und Rückkaufphase des laufenden Aktienrückkaufprogramms zu verkürzen

 

München, 3. Dezember 2025

Der Vorstand der Scout24 SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, ein neues Rückkaufprogramm aufzusetzen und eigene Aktien mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 500 Millionen Euro in einer oder mehreren selbstständigen Tranchen über die Börse zurückzukaufen. Hierfür macht die Gesellschaft von der Ermächtigung Gebrauch, die die ordentliche Hauptversammlung 2025 erteilt hat. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen und bis spätestens im zweiten Quartal 2028 durchgeführt werden.

 

Der Vorstand der Scout24 SE hat in diesem Zusammenhang mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch beschlossen, die am 3. April 2025 angekündigte weitere Tranche unter dem laufenden Aktienrückkaufprogramm durch Konzentration der Rückkaufphase durch Vorverlegung des spätestmöglichen Erwerbszeitpunkts auf den 23. Januar 2026 zu verkürzen. Das Rückkaufvolumen bleibt unverändert. Die Gesamtzahl der im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. April 2025 bis einschließlich 2. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 721.570 Stückaktien.

 

Weitere Einzelheiten werden im Verlauf der kommenden Wochen vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Die Scout24 SE behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.

 

Der Vorstand

 

 

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 30 243011917

E-Mail: ir@scout24.com

 

Ansprechpartner für Medien

Viktoria Götte

Senior Manager Corporate Communications

Tel.: +49 89 262024943

E-Mail: mediarelations@scout24.com

 

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 

 

03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@scout24.com
Internet: www.scout24.com
ISIN: DE000A12DM80
WKN: A12DM8
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2239818

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239818  03.12.2025 CET/CEST

