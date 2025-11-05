Scout24 Aktie
|99,70EUR
|1,20EUR
|1,22%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen und Gespräche mit dem Management das starke Fundament des Immobilienportal-Betreibers./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,05 €
|
Abst. Kursziel*:
33,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,40%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
