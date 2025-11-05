Scout24 Aktie

99,70EUR 1,20EUR 1,22%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

05.11.2025 13:13:10

Scout24 Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 135 auf 137,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für den Portalbetreiber am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts an. Eine geringere Steuerquote führte zu einem höheren Kursziel, obwohl der Experte sogar etwas vorsichtiger kalkuliert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
137,70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
99,30 € 		Abst. Kursziel*:
38,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
99,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,11%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:13 Scout24 Overweight Barclays Capital
10:02 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Scout24 Neutral UBS AG
31.10.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
