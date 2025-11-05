Scout24 Aktie
|99,70EUR
|1,20EUR
|1,22%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 135 auf 137,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für den Portalbetreiber am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts an. Eine geringere Steuerquote führte zu einem höheren Kursziel, obwohl der Experte sogar etwas vorsichtiger kalkuliert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
137,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
99,30 €
|
Abst. Kursziel*:
38,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
99,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,11%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|13:13
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|99,65
|1,17%
