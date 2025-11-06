Scout24 Aktie
|99,05EUR
|-1,15EUR
|-1,15%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
99,95 €
|
Abst. Kursziel*:
25,06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
99,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.25
|Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Scout24-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
04.11.25
|DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)