WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

06.11.2025 06:58:55

Scout24 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
99,95 € 		Abst. Kursziel*:
25,06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
99,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

