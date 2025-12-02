Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Performance unter der Lupe 02.12.2025 10:03:57

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Wäre eine Anlage in Scout24 vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Wäre eine Anlage in Scout24 vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Scout24-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 1,160 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (86,50 EUR), wäre die Investition nun 100,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,35 Prozent angezogen.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,36 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Scout24-Papiers lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
