Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Performance unter der Lupe
|
02.12.2025 10:03:57
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Wäre eine Anlage in Scout24 vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Scout24-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 1,160 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (86,50 EUR), wäre die Investition nun 100,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,35 Prozent angezogen.
Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,36 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Scout24-Papiers lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|86,55
|-0,06%