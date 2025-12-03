Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Bis 2028
|
03.12.2025 14:46:41
Scout24 plant weiteres umfangreiches Aktienrückkaufprogramm - Aktie höher
Wie der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, legt er ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro auf. Es soll in den nächsten Wochen beginnen und maximal bis zum 2. Quartal 2028 laufen. Der Rückkauf der aktuellen Tranche des derzeit noch laufenden Programms soll früher als ursprünglich geplant nun bereits am 23. Januar 2026 enden. Das Rückkaufvolumen soll aber unverändert bleiben.
Die Scout24-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,52 Prozent fester bei 87,15 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)
DOW JONES
Bildquelle: Scout24
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|03.12.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|87,35
|-1,02%
