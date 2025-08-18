Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|
18.08.2025 16:36:23
EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht-2025.pdf?_gl=1*1myaukx*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NT
Sprache: Englisch
Ort: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Austrian-Post-Half-year-financial-report-2025.pdf?_gl=1*crl5ld*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NTU1MDAz
Bemerkungen:
Korrektur
18.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.post.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2184888 18.08.2025 CET/CEST
