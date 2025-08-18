Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

18.08.2025 16:36:23

EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

18.08.2025 / 16:36 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bemerkungen:
Korrektur

18.08.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Wien
Österreich
Internet: www.post.at

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2184888  18.08.2025 CET/CEST

