EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

