Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

24.11.2025 11:46:33

EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG / Acquisition of own shares
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

24.11.2025 / 11:46 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, 24 November 2025

In the period from 17 November 2025 to, and including, 21 November 2025, Deutsche Börse AG purchased a number of 52,379 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 24 February 2025 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:

Date                        Shares (Number)     Average price (EUR)

17/11/2025               11,072                     204.7293
18/11/2025               10,806                     205.7445
19/11/2025               11,055                     210.3976
20/11/2025               12,144                     209.3553
21/11/2025               7,302                      213.9577

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 26 February 2025 through, and including, 21 November 2025 amounts to 1,930,154 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.

Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
 

24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
End of News EQS News Service

2234982  24.11.2025 CET/CEST

12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
Deutsche Börse AG 215,10 -1,78% Deutsche Börse AG

