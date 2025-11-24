EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



24.11.2025 / 11:46 CET/CEST

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 52.379

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)



17.11.2025 11.072 204,7293

18.11.2025 10.806 205,7445

19.11.2025 11.055 210,3976

20.11.2025 12.144 209,3553

21.11.2025 7.302 213,9577



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. Februar 2025 bis einschließlich 21. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.930.154 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.



Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

