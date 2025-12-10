Deutsche Börse Aktie

216,60EUR -3,00EUR -1,37%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

10.12.2025 21:47:29

Deutsche Börse Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. Ein eloquentes Management habe überzeugende Pläne präsentiert, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei dynamischer zugegangen als auf früheren Veranstaltungen des Börsenbetreibers. Bolzoni hob die Qualität und Diversifizierung des Geschäftsmodells hervor./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
298,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
219,20 € 		Abst. Kursziel*:
35,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
216,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,58%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

