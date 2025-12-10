NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. Ein eloquentes Management habe überzeugende Pläne präsentiert, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei dynamischer zugegangen als auf früheren Veranstaltungen des Börsenbetreibers. Bolzoni hob die Qualität und Diversifizierung des Geschäftsmodells hervor./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.