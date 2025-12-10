Deutsche Börse Aktie
|216,60EUR
|-3,00EUR
|-1,37%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. Ein eloquentes Management habe überzeugende Pläne präsentiert, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei dynamischer zugegangen als auf früheren Veranstaltungen des Börsenbetreibers. Bolzoni hob die Qualität und Diversifizierung des Geschäftsmodells hervor./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
298,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
219,20 €
|
Abst. Kursziel*:
35,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
216,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,58%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
