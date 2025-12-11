Deutsche Börse Aktie

216,60EUR -3,00EUR -1,37%
Deutsche Börse

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
10.12.2025 22:04:44

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
219,20 € 		Abst. Kursziel*:
4,01%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
216,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
