Deutsche Börse Aktie
|216,60EUR
|-3,00EUR
|-1,37%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
228,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
219,20 €
|
Abst. Kursziel*:
4,01%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
216,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|216,60
|-1,37%
